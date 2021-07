Italia campione d’Europa, Mattarella: “Grande riconoscenza a Mancini e ai calciatori” (Di lunedì 12 luglio 2021) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, presente a Wembley per la finale degli Europei 2020, ha commentato il successo dell’Italia: “Hanno reso onore allo sport e rappresentato il Tricolore nel migliore dei modi. Grande riconoscenza al commissario tecnico Mancini ed ai nostri calciatori“. QUI L’ESULTANZA DI Mattarella SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 12 luglio 2021) Il presidente della Repubblica Sergio, presente a Wembley per la finale degli Europei 2020, ha commentato il successo dell’: “Hanno reso onore allo sport e rappresentato il Tricolore nel migliore dei modi.al commissario tecnicoed ai nostri“. QUI L’ESULTANZA DISportFace.

