Il recupero di Ghoulam procede ma l'algerino difficilmente sarà a disposizione a Dimaro (Di domenica 11 luglio 2021) Secondo quanto comunicato nella giornata di ieri dalla SSC Napoli, il recupero dall'infortunio di Faouzi Ghoulam procede secondo i tempi prestabiliti ma dovrebbe volerci ancora tempo per averlo davvero a disposizione. Falcidiato dagli acciacchi, secondo quanto riferisce quest'oggi il Corriere dello Sport, il terzino algerino potrebbe non riuscire a tornare a disposizione in Trentino, per il ritiro di Dimaro-Folgarida tra il 15 e il 25 luglio, per conoscere il suo nuovo allenatore Spalletti. Dopo l'intervento al crociato del ginocchio sinistro, ci sarà ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 11 luglio 2021) Secondo quanto comunicato nella giornata di ieri dalla SSC Napoli, ildall'infortunio di Faouzisecondo i tempi prestabiliti ma dovrebbe volerci ancora tempo per averlo davvero a. Falcidiato dagli acciacchi, secondo quanto riferisce quest'oggi il Corriere dello Sport, il terzinopotrebbe non riuscire a tornare ain Trentino, per il ritiro di-Folgarida tra il 15 e il 25 luglio, per conoscere il suo nuovo allenatore Spalletti. Dopo l'intervento al crociato del ginocchio sinistro, ci...

