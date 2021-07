GPS supplenze, laureati con 24 CFU non possono inserirsi negli elenchi aggiuntivi aperti dal 16 luglio (Di domenica 11 luglio 2021) GPS graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze: nelle more della riapertura e aggiornamento, prevista per il prossimo anno scolastico, è possibile inserirsi negli elenchi aggiuntivi. Si tratta di elenchi aggiuntivi alla prima fascia, quindi il requisito di accesso è o il conseguimento dell'abilitazione o della specializzazione sostegno. Termine ultimo per il titolo: 31 luglio 2021. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 11 luglio 2021) GPS graduatorie provinciali e di istituto per le: nelle more della riapertura e aggiornamento, prevista per il prossimo anno scolastico, è possibile. Si tratta dialla prima fascia, quindi il requisito di accesso è o il conseguimento dell'abilitazione o della specializzazione sostegno. Termine ultimo per il titolo: 312021. L'articolo .

