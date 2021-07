(Di domenica 11 luglio 2021) Questa notte intorno alle due, sono stati gli agenti della Polizia LocaleCapitale ad intervenire tempestivamente presso il capolinea dei mezzi pubblici, adiacente a piazza Venezia, per bloccare un uomo intento intento ad aggredire con impeto due persone, le quali, pocoa bordo di una vettura Atac, lo avevano invitato ad indossare la. I fatti La pattuglia del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) , in servizio di vigilanza nella zona, sentendo le urla provenire dall’area di stazionamento dei bus, è accorsa sul posto per fermare l’aggressore, 41 anni di nazionalità algerina. Nel corso dell’intervento, l’uomo, che ...

Advertising

CorriereCitta : Follia a Roma, violenta lite per la mascherina: picchia prima i passeggeri del bus, poi i poliziotti - Albert86795381 : @roma_paoletta Hai ragione, distanziamento uno o due centimetri. Follia - sportli26181512 : Italia, Chiellini: 'Finale da godere con gioia ed un pizzico di follia': (ANSA) - ROMA, 10 LUG - 'Questa finale bis… - EugenioCardi : @PieraBelfanti @andry237 @romafaschifo @ATtACcatiAlBus @romacapitalenet Difficilissimo vivere a Roma ultimamente, c… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Chiellini, finale da godere con gioia e pizzico di follia: (ANSA) - ROMA, 10 LUG - 'Questa finale… -

Ultime Notizie dalla rete : Follia Roma

la Repubblica

- Basta un gol di Angel Di Maria, su assist di Rodrigo De Paul, all'Argentina per portare a ... Leo Messi, che vince la sfida con un Neymar in ombra, porta così a casa la Coppa: 'Che bella! -...Con un pizzico die un'inattesa magia, come raccontano i protagonisti azzurri, la nazionale ...raggiunto la fase finale del 1978 a spese dell'Inghilterra avendo vinto la sfida precedente a...Questa notte un 15enne è stato ferito con un coltello in via Roma, a Somma Vesuviana. A soccorrere il ragazzino un’ambulanza del 118, che ha trasportato il giovane all’Ospedale del Mare di ...A Campo. Una convincente affermazione in rimonta regala ai tifosi romanisti una delle poche gioie di questo torneo. La giornata non è indicata per una gita domenicale con la famiglia, Roma è battuta d ...