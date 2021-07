Bruce Lee faceva uso di cocaina (e non solo): l’incredibile carteggio lo mette a nudo (Di domenica 11 luglio 2021) Sono passati quasi cinquant’anni dalla sua morte prematura, ma la star delle arti marziali continua a far parlare di sé con un segreto tenuto ben nascosto fino ad ora. Sono state ritrovate, infatti, in un piccolo mercatino delle pulci delle lettere scritte a mano da Bruce Lee e sua moglie, Linda Cowell, in cui si confermerebbe l’uso di droghe pesanti, come cocaina o LSD, da parte dell’attore più famoso di Hong Kong. Le lettere ora finiranno all’asta a Hollywood, con una base di partenza di 160.000 dollari, ma più che le missive ora interessa capire se anche l’attacco epilettico che ha preceduto la morte avvenuta il 20 luglio 1973 sia collegato allo ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 11 luglio 2021) Sono passati quasi cinquant’anni dalla sua morte prematura, ma la star delle arti marziali continua a far parlare di sé con un segreto tenuto ben nascosto fino ad ora. Sono state ritrovate, infatti, in un piccolo mercatino delle pulci delle lettere scritte a mano daLee e sua moglie, Linda Cowell, in cui si confermerebbe l’uso di droghe pesanti, comeo LSD, da parte dell’attore più famoso di Hong Kong. Le lettere ora finiranno all’asta a Hollywood, con una base di partenza di 160.000 dollari, ma più che le missive ora interessa capire se anche l’attacco epilettico che ha preceduto la morte avvenuta il 20 luglio 1973 sia collegato allo ...

Bruce Lee faceva uso di cocaina (e non solo): l'incredibile carteggio lo mette a nudo

