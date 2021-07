Advertising

MediasetTgcom24 : Austria, auto sulla folla: almeno 13 feriti, di cui 3 gravi #austria - CorriereUmbria : Austria, auto sulla folla al mercato di Saint Florian: almeno 13 feriti #Austria #auto #folla #mercato… - corgi_lover : RT @MediasetTgcom24: Austria, auto sulla folla: almeno 13 feriti, di cui 3 gravi #austria - an12frnc : RT @MediasetTgcom24: Austria, auto sulla folla: almeno 13 feriti, di cui 3 gravi #austria - 19donatella : RT @MediasetTgcom24: Austria, auto sulla folla: almeno 13 feriti, di cui 3 gravi #austria -

Ultime Notizie dalla rete : Austria auto

Corriere dell'Umbria

Un'ha investito la folla in un mercato di St. Florian, in, ferendo 13 persone, di cui almeno tre in modo grave. 'Tra i feriti c'è anche l'autista di 87 anni. Non è ancora chiaro il motivo ...... ad esempio, l'ultimo GP in). 'In Russell rivedo molte delle qualità mostrate da Raikkonen ... Vai al negozioe Moto su Amazon. Tante offerte ti aspettano!Un'auto ha investito la folla in un mercato di St. Florian, in Austria, ferendo 13 persone, di cui almeno tre in modo grave. "Tra i feriti c'è anche l'autista di 87 anni. Non è ancora chiaro il motivo ...venerdì 9 luglio 2021 Molti bambini delle scuole sono rimasti feriti Waggon si trova in Austria nel fiume Incidente ferroviario in Austria: decine di ...