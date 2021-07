Atp Newport 2021, il montepremi e il prize money (Di domenica 11 luglio 2021) Il montepremi e il prize money dell’Atp 250 di Newport 2021, torneo in programma dal 12 al 18 luglio. Il solo Paolo Lorenzi per l’Italia è al via nell’appuntamento americano che si disputa dopo Wimbledon. Il numero uno del seeding è il kazako Alexander Bublik, mentre nella parte bassa del tabellone è Sam Querrey il favorito. E’ di 392 mila euro il prize money complessivo, con il vincitore che percepirà oltre a 250 punti Atp anche una cifra attorno ai 38 mila euro. Esattamente 5,077 euro sono stanziati per il primo turno. Di seguito la suddivisione nel dettaglio dal primo ... Leggi su sportface (Di domenica 11 luglio 2021) Ile ildell’Atp 250 di, torneo in programma dal 12 al 18 luglio. Il solo Paolo Lorenzi per l’Italia è al via nell’appuntamento americano che si disputa dopo Wimbledon. Il numero uno del seeding è il kazako Alexander Bublik, mentre nella parte bassa del tabellone è Sam Querrey il favorito. E’ di 392 mila euro ilcomplessivo, con il vincitore che percepirà oltre a 250 punti Atp anche una cifra attorno ai 38 mila euro. Esattamente 5,077 euro sono stanziati per il primo turno. Di seguito la suddivisione nel dettaglio dal primo ...

