Una carriera "esplosa", un compagno da "staffetta d'amore" e un figlio che sta diventando "un ometto, buono e sereno"... L'attrice napoletana - che condurrà le serate clou della Mostra del Cinema di Venezia - ci racconta come riesce a gestire i vari fronti (Di sabato 10 luglio 2021) «”«Attenta. Pensaci bene, per te è un periodo professionale importante: se diventi mamma, lo comprometti” mi avvertivano. Subordinare la mia vita al lavoro? No. Se le cose devono arrivare arriveranno, altrimenti amen: il fatalismo napoletano mi ha salvato in parecchie occasioni». E? «Paradossalmente, da quando ho avuto Diego la mia carriera è esplosa» ride Serena Rossi. Serena Rossi, la carriera guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di sabato 10 luglio 2021) «”«Attenta. Pensaci bene, per te è un periodo professionale importante: se diventi mamma, lo comprometti” mi avvertivano. Subordinare la mia vita al lavoro? No. Se le cose devono arrivare arriveranno, altrimenti amen: il fatalismo napoletano mi ha salvato in parecchie occasioni». E? «Paradossalmente, da quando ho avuto Diego la mia» ride Serena Rossi. Serena Rossi, laguarda le foto ...

Advertising

capuanogio : Onestamente provo ribrezzo per chi gode ed esulta per una persona che si ferma per #Covid alla vigilia del giorno p… - repubblica : A RepIdee Emma Marrone: dieci anni di carriera, una vita di musica e di battaglie - WeCinema : Ogni ruolo è sempre stato da applausi. Una carriera ricca di perle cinematografiche e due Oscar consecutivi vinti p… - GiuseppeCima : RT @Barracciu: Conte: 'la riforma #Cartabia non va bene ci sono mille altri espedienti per rispettare i principi costituzionali'. Cioè, giu… - LucianoRomeo9 : RT @sostengoi40: Il movimento ha fatto una bella carriera. #AdessoDIBBA -

Ultime Notizie dalla rete : Una carriera Zagrebelsky: "Credo nella giustizia" Scrive Stendhal: "Ora, se si può dirlo, dov'è il giudice che non abbia un figlio o almeno un cugino, a cui aprire una buona carriera?". Noi oggi lo chiamiamo familismo amorale. Ci sono quindi i più ...

Susan Sarandon: i suoi scivoloni di stile commentati da Giusi Ferré ...2021 di Giusi Ferré guarda le foto S USAN SARANDON Aveva dato scandalo all'inizio della carriera ... X È stata anche arrestata nel 2018 a Washington con altre 500 donne mentre partecipava a una marcia ...

A RepIdee Emma Marrone: dieci anni di carriera, una vita di musica e di battaglie la Repubblica Su La5 debutta il programma “Una nuova Vita” Arriva in tv il format “Una nuova Vita”, trasmesso dal canale Mediaset La5 dall’11 luglio, che racconta i cambiamenti positivi di tanti personaggi Un treno perso con conseguente ritardo all’appuntamen ...

"Noi toghe abbiamo troppo potere. Firmo i quesiti e spero in una riforma" Rappresentando questi individui le forche caudine sotto cui si doveva passare per fare carriera, vi ho rinunciato più che volentieri». Una mosca bianca, molti altri si sono comportati diversamente: ...

Scrive Stendhal: "Ora, se si può dirlo, dov'è il giudice che non abbia un figlio o almeno un cugino, a cui aprirebuona?". Noi oggi lo chiamiamo familismo amorale. Ci sono quindi i più ......2021 di Giusi Ferré guarda le foto S USAN SARANDON Aveva dato scandalo all'inizio della... X È stata anche arrestata nel 2018 a Washington con altre 500 donne mentre partecipava amarcia ...Arriva in tv il format “Una nuova Vita”, trasmesso dal canale Mediaset La5 dall’11 luglio, che racconta i cambiamenti positivi di tanti personaggi Un treno perso con conseguente ritardo all’appuntamen ...Rappresentando questi individui le forche caudine sotto cui si doveva passare per fare carriera, vi ho rinunciato più che volentieri». Una mosca bianca, molti altri si sono comportati diversamente: ...