Tragedia in Puglia: giovane coppia annega in mare a Otranto (Di sabato 10 luglio 2021) Due turisti sono annegati in mare a Otranto, nel Leccese. La Tragedia è avvenuta intorno alle 13.00 sulla spiaggia di Baia dei Turchi, uno dei luoghi più suggestivi del Salento. Sono stati gli altri bagnanti a notare la giovane coppia già priva di sensi in balia delle onde. I due giovani coniugi di Cerignola - 27 anni lei e 29 lui - sono stati riportati a riva ma ogni tentativo di soccorso è stato inutile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la Capitanera di Porto di Otranto per ricostruire la dinamica della Tragedia. Leggi su ilfogliettone (Di sabato 10 luglio 2021) Due turisti sonoti in, nel Leccese. Laè avvenuta intorno alle 13.00 sulla spiaggia di Baia dei Turchi, uno dei luoghi più suggestivi del Salento. Sono stati gli altri bagnanti a notare lagià priva di sensi in balia delle onde. I due giovani coniugi di Cerignola - 27 anni lei e 29 lui - sono stati riportati a riva ma ogni tentativo di soccorso è stato inutile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la Capitanera di Porto diper ricostruire la dinamica della

