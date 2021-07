The Worst Person in The World, la recensione: pagine imperfette di un diario bellissimo (Di sabato 10 luglio 2021) La recensione di The Worst Person in The World, la prima folgorazione di questa Cannes 2021 è uno splendido film norvegese, dedicato a una donna contradditoria come la vita. Si può capire qualcuno in sole due ore? Dodici capitoli di una vita intera bastano per dire di averla conosciuta davvero? Sì, quando il grande cinema riesce a darti l'illusione di non aver costruito un Personaggio, ma di averti raccontato una Persona. È con questa piacevole sensazione addosso che apriamo la nostra recensione di The Worst Person in The ... Leggi su movieplayer (Di sabato 10 luglio 2021) Ladi Thein The, la prima folgorazione di questa Cannes 2021 è uno splendido film norvegese, dedicato a una donna contradditoria come la vita. Si può capire qualcuno in sole due ore? Dodici capitoli di una vita intera bastano per dire di averla conosciuta davvero? Sì, quando il grande cinema riesce a darti l'illusione di non aver costruito unaggio, ma di averti raccontato unaa. È con questa piacevole sensazione addosso che apriamo la nostradi Thein The ...

