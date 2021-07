The Witcher Ronin è un manga ufficiale basato sulle leggende e il folklore giapponese (Di sabato 10 luglio 2021) Durante la recente WitcherCon, CD Projekt Red ha annunciato l'apertura di una campagna Kickstarter per The Witcher Ronin, un manga dedicato alla nota serie videoludica, ma ambientato nel folklore giapponese. L'autore del manga sarà Rafa? Jaki, co-creatore del Gwent e attualmente impegnato nella realizzazione dell'anime di Cyberpunk 2077, Edgerunners, mentre il disegnatore sarà l'illustratore giapponese Hataya, noto per Neko no Matasaburou e mangaka Joshi. Il manga racconterà una storia alternativa, slegata dalla storia dei ... Leggi su eurogamer (Di sabato 10 luglio 2021) Durante la recenteCon, CD Projekt Red ha annunciato l'apertura di una campagna Kickstarter per The, undedicato alla nota serie videoludica, ma ambientato nel. L'autore delsarà Rafa? Jaki, co-creatore del Gwent e attualmente impegnato nella realizzazione dell'anime di Cyberpunk 2077, Edgerunners, mentre il disegnatore sarà l'illustratoreHataya, noto per Neko no Matasaburou eka Joshi. Ilracconterà una storia alternativa, slegata dalla storia dei ...

