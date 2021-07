Sonia Lorenzini | continua il viaggio on the road

Advertising

michelaa601 : sto seguendo con passione questo viaggio di Sonia Lorenzini, ammiro tantissimo il suo coraggio e la sua forza di vo… - Matildadeitweet : @ip3rmondo SONIA LORENZINI DOCET - stanchissima2 : Che voglia di fare un viaggio alla Sonia Lorenzini... - laurenisaqueen_ : Cercasi qualcuno con cui andare in giro in van come sta facendo Sonia Lorenzini, no perditempo grazie - icaxximieimai : RT @sbrinzii: Iniziato a seguire su Instagram Sonia Lorenzini solo perché ha intrapreso un viaggio da sola su un Van e io punto a questo ge… -

Ultime Notizie dalla rete : Sonia Lorenzini

L'ex tronista e gieffina si è lanciata in una nuova avventura alla guida del suo Van. Sarebbe dovuta partire in compagnia ma alcuni imprevisti l'hanno portata ad optare per un tour in ...Gossip L'ex gieffina ha dato inizio a delle vacanze alternative on the road con un furgoncino appositamente riadattato Pubblicato su 6 Luglio 2021, una delle 'vippone' di Alfonso Signori nella quinta edizione del Grande Fratello Vip , è tornata a far parlare di sé per aver intrapreso una vacanza davvero unica. Un'esperienza, la ...Sonia Lorenzini sta costantemente aggiornando i fan sul suo viaggio on the road sul suo meraviglioso van vintage “Alberto”. L’ex ...Non finiscono mai di stupire questi meravigliosi ragazzi dell’Under 15 dell’Invicta allenatiu da Sonia Feltri. Il sestetto maremmano, infatti, è riuscito nell’impresa di entrare nel gruppo di èlite de ...