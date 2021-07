Perché è stata uccisa Isabella Noventa

Leggi su ck12

(Di sabato 10 luglio 2021), purtroppo si rivela essere un nome senza un corpo, infatti dal 2016 non si sono più avute tracce della segretaria 55enne, la quale uscì con il suo ex compagno per una pizza., perchè la donna èdal trio (Foto dal web)Il caso della donna è uno dei più misteriosi e violenti della storia italiana, questo ha reso il caso prettamente a sé stante, proprio per la malvagia e per il modo in cui l’omicidio ha coinvolto 3 persone che sono state in grado di far scomparire il suo cadavere nel nulla. Dietro la sua morte si cela un triangolo ...