Lecce | cadono da scogliera a Baia dei Turchi | morti due giovani

(Di sabato 10 luglio 2021) Duesonodopo una caduta da unadei, vicino Otranto, in provincia di. Sul posto è stato fatto arrivare anche un elicottero dei vigili del fuoco di cui però non c’è stato più bisogno perché i due corpi sono stati recuperati in un altro modo. Sul luogo è intervenuta la capitaneria di Porto. L'articolo proviene da Italia Sera.

E' di poco fa la notizia che due giovani, una ragazza di 27 anni ed un ragazzo di 29 anni, sono morti dopo essere caduti da una scogliera alla Baia dei Turchi ad Otranto, in provincia di. Sul ...Otranto, annegano a Baia dei Turchi : non c'è stato nulla da fare per due giovani, 28 e 29 anni, che si sono tuffati nelle acque cristalline e agitate, oggi, di una delle baie più conosciute del ...Dramma nel Salento . E' di poco fa la notizia che due giovani, una ragazza di 27 anni ed un ragazzo di 29 anni, sono morti dopo essere caduti da una scogliera ...Otranto, 10 luglio 2021 - Dramma alla Baia dei Turchi, rinomata meta turistica vicino Otranto, in provincia di Lecce. Due giovani di 28 e 29 anni sono morti dopo essere caduti da una scogliera. Sul ...