Finto pacco ad anziana, 52enne bloccato dopo la consegna (Di sabato 10 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un truffatore è stato arrestato dai Carabinieri a Napoli dopo aver tentato di raggirare una anziana con la tecnica del Finto pacco da consegnare. L'uomo, Ciro Paglionico, di 53 anni, residente nel quartiere Forcella, e già denunciato in passato, ha contattato una donna di 77 anni, abitante in via Posillipo, tramite una donna che si è qualificata come la nipote. La falsa nipote ha chiesto all'anziana di anticipare la somma di 1500 euro ad un presunto corriere che avrebbe recapitato il pacco. L'anziana, però, fingendo ...

