Catalogna, aumentano i contagi e tornano le restrizioni: “In troppi non hanno ancora ricevuto il vaccino” (Di sabato 10 luglio 2021) La variante Delta non fa paura solo in Gran Bretagna e in Russia, dove i contagi hanno già raggiunto numeri da nuova ondata. Anche in Catalogna, in Spagna, tornano le restrizioni contro il Covid a causa della rapida risalita dei contagi. Così, a tirare giù le serrande saranno nuovamente discoteche e altri locali notturni che rimarranno chiusi nel fine settimana, mentre per partecipare a qualsiasi evento pubblico all’aperto che coinvolga più di 500 persone sarà necessario presentare un certificato vaccinale. “La pandemia non è finita e abbiamo ancora segmenti significativi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) La variante Delta non fa paura solo in Gran Bretagna e in Russia, dove igià raggiunto numeri da nuova ondata. Anche in, in Spagna,lecontro il Covid a causa della rapida risalita dei. Così, a tirare giù le serrande saranno nuovamente discoteche e altri locali notturni che rimarranno chiusi nel fine settimana, mentre per partecipare a qualsiasi evento pubblico all’aperto che coinvolga più di 500 persone sarà necessario presentare un certificato vaccinale. “La pandemia non è finita e abbiamosegmenti significativi ...

Advertising

romi_andrio : RT @fattoquotidiano: Catalogna, aumentano i contagi e tornano le restrizioni: “In troppi non hanno ancora ricevuto il vaccino” https://t.co… - BRATTOLIFRANCES : RT @fattoquotidiano: Catalogna, aumentano i contagi e tornano le restrizioni: “In troppi non hanno ancora ricevuto il vaccino” https://t.co… - fattoquotidiano : Catalogna, aumentano i contagi e tornano le restrizioni: “In troppi non hanno ancora ricevuto il vaccino” - euronewsit : Aumentano i contagi legati alla variante Delta: la Catalogna stringe le maglie, locali notturni operativi solo all'… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Covid, variante Delta: nuove misure restrittive in Catalogna La variante Del… -