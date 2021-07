Caso Saman Abbas, il cugino arrestato resta in carcere (Di sabato 10 luglio 2021) resta in carcere Ikram Ijaz, il cugino di Saman Abbas, la diciottenne pachistana scomparsa da oltre due mesi da Novellara (Reggio Emilia) e che si presume essere stata assassinata dalla famiglia. Il tribunale... Leggi su feedpress.me (Di sabato 10 luglio 2021)inIkram Ijaz, ildi, la diciottenne pachistana scomparsa da oltre due mesi da Novellara (Reggio Emilia) e che si presume essere stata assassinata dalla famiglia. Il tribunale...

Advertising

MazzaliVanna : RT @RaiNews: Caso #Saman, resta in carcere il cugino della ragazza pachistana scomparsa. Il Tribunale del Riesame di Bologna ha rigettato l… - 24emilia : Caso Saman Abbas: il cugino rimane in cella, respinta la richiesta di scarcerazione - andreastoolbox : Caso Saman, resta in carcere il cugino della ragazza pachistana scomparsa - Rai News - RaiNews : Caso #Saman, resta in carcere il cugino della ragazza pachistana scomparsa. Il Tribunale del Riesame di Bologna ha… - giornaleradiofm : Il caso di Saman: una storia tra “chi l’ha visto” e “scherzi a parte”... Il Corsivo di #GiornaleRadio del #10luglio… -