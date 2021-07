AstraZeneca, Viola: “Per under 60 vaccinati a marzo ora meglio mix” (Di sabato 10 luglio 2021) “Mi stanno scrivendo molti insegnanti under 60 che hanno ricevuto la prima dose di” vaccino anti-Covid “AstraZeneca a marzo e poi si sono rifiutati di ricevere la seconda. Ora queste persone non sanno cosa fare perché è trascorso molto tempo dalla prima dose e non si sentono protette. Penso che, nonostante siano trascorse più di 12 settimane, la cosa migliore sia fare un richiamo con un vaccino a mRna”. E’ l’opinione dell’immunologa dell’università di Padova Antonella Viola. “Aspettiamo di sentire cosa ne pensa Aifa – precisa su Facebook – ma credo sia la soluzione migliore e sono certa che avrete una risposta a ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 10 luglio 2021) “Mi stanno scrivendo molti insegnanti60 che hanno ricevuto la prima dose di” vaccino anti-Covid “e poi si sono rifiutati di ricevere la seconda. Ora queste persone non sanno cosa fare perché è trascorso molto tempo dalla prima dose e non si sentono protette. Penso che, nonostante siano trascorse più di 12 settimane, la cosa migliore sia fare un richiamo con un vaccino a mRna”. E’ l’opinione dell’immunologa dell’università di Padova Antonella. “Aspettiamo di sentire cosa ne pensa Aifa – precisa su Facebook – ma credo sia la soluzione migliore e sono certa che avrete una risposta a ...

Adnkronos : #AstraZeneca, l’immunologa Viola: “Per me meglio mix se under 60 vaccinato a marzo con prima dose”. - infoiteconomia : AstraZeneca, l'immunologa Viola: «Per under 60 vaccinati (prima dose) a marzo ora è meglio il mix» - TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: AstraZeneca, l'immunologa Viola: «Per under 60 vaccinati (prima dose) a marzo ora è meglio il mix» - ProDocente : Il consiglio di Viola: “Molti docenti under 60 mi scrivono, va bene mix di vaccini se non fatta la seconda dose con… - mattinodinapoli : AstraZeneca, l'immunologa Viola: «Per under 60 vaccinati (prima dose) a marzo ora è meglio il mix» -