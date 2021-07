Amici 21: il talent show potrebbe iniziare in autunno (Di sabato 10 luglio 2021) La ventesima edizione di Amici è andata in archivio appena due mesi fa con la vittoria della giovane ballerina Giulia Stabile, ma nonostante ciò si starebbe già pensando a quella che sarà la nuova stagione del talent show condotto da Maria De Filippi. Il programma, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe ricominciare già a settembre, con un pizzico di anticipo rispetto agli anni passati. Amici 21 potrebbe iniziare molto presto Dal punto di vista degli ascolti la ventesima edizione di Amici è stata senza ombra di dubbio un vero trionfo. A far schizzare in ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 10 luglio 2021) La ventesima edizione diè andata in archivio appena due mesi fa con la vittoria della giovane ballerina Giulia Stabile, ma nonostante ciò si starebbe già pensando a quella che sarà la nuova stagione delcondotto da Maria De Filippi. Il programma, secondo le ultime indiscrezioni,ricominciare già a settembre, con un pizzico di anticipo rispetto agli anni passati.21molto presto Dal punto di vista degli ascolti la ventesima edizione diè stata senza ombra di dubbio un vero trionfo. A far schizzare in ...

