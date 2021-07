Riforma giustizia | critiche da Conte e Bonafede

Leggi su italiasera

(Di venerdì 9 luglio 2021) “Apprezzo il lavoro della ministra Cartabia, si è molto impegnata, ma io non canterei vittoria, non sono sorridente sull’aspetto della prescrizione, siamo ritornati a una anomalia italiana”. Lo dice l’ex premier Giuseppeintervenendo durante il convegno dei giovani imprenditori di Confindustria, in merito alladellavarata ieri dal Cdm. “Se un processo svanisce per nulla per una durata così breve non può essere una vittoria per lo stato di diritto”, ha detto. “Delle mediazioni erano state offerte, ci sono mille espedienti per assicurare una durata ragionevole dei processi accertando la verità”, ha proseguito ...