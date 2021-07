Mara Venier | che brutta esperienza | momenti di panico per la conduttrice

Advertising

ignotoale75 : RT @Nicholas_Dls: ECCO UNA PARTE DELLA BELLA INTERVISTA DI MARA VENIER A RAFFAELLA CARRA’ DA ‘DOMENICAIN ‘ DEL 17.12.1995 CHE VEDREMO DOMEN… - lorenzog31 : RT @Nicholas_Dls: ECCO UNA PARTE DELLA BELLA INTERVISTA DI MARA VENIER A RAFFAELLA CARRA’ DA ‘DOMENICAIN ‘ DEL 17.12.1995 CHE VEDREMO DOMEN… - marcoluci1 : RT @gianlu_79: @marcoluci1 @dariosardone @provo2000 @bubinoblog ECCO UNA PARTE DELLA BELLA INTERVISTA DI MARA VENIER A RAFFAELLA CARRA’ DA… - marcoluci1 : RT @Nicholas_Dls: ECCO UNA PARTE DELLA BELLA INTERVISTA DI MARA VENIER A RAFFAELLA CARRA’ DA ‘DOMENICAIN ‘ DEL 17.12.1995 CHE VEDREMO DOMEN… - 28HABITX : sono fuori con le mie amiche e al bar c’è una identica a Mara Venier, mi stavo per fare il selfie -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Venier

SERENA AUTIERI/svela "Dedicato? Doveva essere un'idea per Domenica In!" Nessuna routine tra i due nonostante la nascita della piccola Giulia come ha sottolineato proprio la cantante: '...Ecco parte di una intervista (della durata di 6 minuti e 41 secondi realizzata dadurante Domenica In del 1995)..., a Raffaella Carrà. Domenica 11 luglio 2021..., nel corso del pomeriggio dopo le ore 14 verrà trasmessa la conversazione integrale di allora trae ...L’influencer italo-persiana Giulia Salemi ha scelto, come numerose altre persone, di utilizzare i social così da “salutare” ...Appuntamento domenica 11 luglio, dalle 14 su Rai1, con “Il meglio di Domenica In”. Mara Venier ci tiene compagnia anche in queste prime settimane pazze di luglio. Una estate a metà per l’Italia con ...