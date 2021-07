Honduras, un uomo italiano linciato a morte da una folla di 600 persone (Di venerdì 9 luglio 2021) Giorgio Scanu, un uomo italiano residente in Honduras, è stato ucciso in un villaggio nel sud del Paese da una folla inferocita che ha anche dato fuoco alla sua casa, accusandolo di aver ucciso il suo vicino. A riferirlo la polizia, riportano i media locali. Il fatto è avvenuto in un villaggio a circa 80 chilometri a Sud di Tegucigalpa. «Una folla inferocita di circa 600 persone, molte delle quali armate» di bastoni, machete e pietre è entrata nella casa dell’italiano «con l’evidente intenzione di ucciderlo», e l’intervento della polizia locale «non ha potuto impedirlo», ... Leggi su open.online (Di venerdì 9 luglio 2021) Giorgio Scanu, unresidente in, è stato ucciso in un villaggio nel sud del Paese da unainferocita che ha anche dato fuoco alla sua casa, accusandolo di aver ucciso il suo vicino. A riferirlo la polizia, riportano i media locali. Il fatto è avvenuto in un villaggio a circa 80 chilometri a Sud di Tegucigalpa. «Unainferocita di circa 600, molte delle quali armate» di bastoni, machete e pietre è entrata nella casa dell’«con l’evidente intenzione di ucciderlo», e l’intervento della polizia locale «non ha potuto impedirlo», ...

