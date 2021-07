Festival Yulin, anche Campidoglio chiede stop: Governo deve sollecitare Cina (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma – Il Campidoglio, sulla scorta di una mozione a firma M5S approvata all’unanimità dall’Assemblea capitolina, chiederà al Governo guidato da Mario Draghi di sollecitare le autorità cinesi affinché vietino lo svolgimento del Festival di Yulin e pongano fine all’uccisione di cani e gatti a scopo alimentare e per ottenere pellicce o altri sottoprodotti, e alla commercializzazione della carne o di altri derivati da questa attività. La mozione, presentata dal presidente della commissione Ambiente di Roma Capitale, il pentastellato Daniele Diaco, impegna infatti la sindaca Virginia Raggi e ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma – Il, sulla scorta di una mozione a firma M5S approvata all’unanimità dall’Assemblea capitolina,rà alguidato da Mario Draghi dile autorità cinesi affinché vietino lo svolgimento deldie pongano fine all’uccisione di cani e gatti a scopo alimentare e per ottenere pellicce o altri sottoprodotti, e alla commercializzazione della carne o di altri derivati da questa attività. La mozione, presentata dal presidente della commissione Ambiente di Roma Capitale, il pentastellato Daniele Diaco, impegna infatti la sindaca Virginia Raggi e ...

