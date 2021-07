F1 2021: trailer di lancio dell'atteso racing di Codemasters (Di venerdì 9 luglio 2021) Codemasters ed Electronic Arts celebrano l'imminente lancio di F1 2021, il videogioco ufficiale del FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, con l'uscita del trailer di lancio. Dal 13 luglio, i giocatori potranno prendere il loro posto ai vertici del motorsport e vivere la prestigiosa serie di F1 con i team, i piloti e i circuiti del FIA Formula One World Championship 2021. F1 2021, che fa il suo debutto sulle console di nuova generazione, introduce una nuovissima modalità storia, una modalità Carriera ampliata con l'opzione per due giocatori e tre nuovi circuiti, Portimão, ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 9 luglio 2021)ed Electronic Arts celebrano l'imminentedi F1, il videogioco ufficiale del FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, con l'uscita deldi. Dal 13 luglio, i giocatori potranno prendere il loro posto ai vertici del motorsport e vivere la prestigiosa serie di F1 con i team, i piloti e i circuiti del FIA Formula One World Championship. F1, che fa il suo debutto sulle console di nuova generazione, introduce una nuovissima modalità storia, una modalità Carriera ampliata con l'opzione per due giocatori e tre nuovi circuiti, Portimão, ...

Advertising

Disney_IT : Siete tutti invitati nella fantastica e magica Casa Madrigal. ?? ? Guarda ora il nuovo trailer di #Encanto. Autunno… - Star1013 : Camilla Cabello will be Cinderella! - JustNerd_IT : Death Stranding: Director's Cut, il nuovo trailer svela la data di uscita su PS5 - Leggi l'articolo completo su:… - wireditalia : I 10 episodi di questo nuovo progetto mettono in scena dimensioni parallele in cui le vicende del Marvel Cinematic… - cinemaniaco_fb : ?????????????? What If – I segreti nascosti nel trailer della nuova serie Marvel -