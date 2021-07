Euro2020, Salvini “Spero di inginocchiarmi non all’inizio ma alla fine” (Di venerdì 9 luglio 2021) “La finale la guardo da casa e Spero di inginocchiarmi non all’inizio ma alla fine della partita per aver vinto. Gli inginocchiamenti a priori li lascio ad altri. Al massimo mi inginocchio in chiesa”. Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, durante la visita a un gazebo nel centro di Genova. fcn/mgg su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 luglio 2021) “La finale la guardo da casa edinonmadella partita per aver vinto. Gli inginocchiamenti a priori li lascio ad altri. Al massimo mi inginocchio in chiesa”. Lo ha detto Matteo, leader della Lega, durante la visita a un gazebo nel centro di Genova. fcn/mgg su Il Corriere della Città.

Advertising

LegaSalvini : #Salvini: 'Siamo in finale, grandissimi ragazzi!!! ????' #Azzurri #ITASPA #ITA #EURO2020 - LaNotifica : Euro2020, Salvini “Spero di inginocchiarmi non all’inizio ma alla fine” - CorriereCitta : Euro2020, Salvini “Spero di inginocchiarmi non all’inizio ma alla fine” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Euro2020, Salvini 'Spero di inginocchiarmi non all'inizio ma alla fine' - - Mic_Saba : AAA Cercasi hacker professionista per bloccare TUTTI gli account social di Salvini in vista della domenica che l'It… -