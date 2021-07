Da Cdp e Intesa un miliardo per il credito di midcap e Pmi (Di venerdì 9 luglio 2021) Cassa Depositi e Prestiti ha sottoscritto un'obbligazione senior unsecured preferred, della durata di 7 anni emessa da Intesa Sanpaolo del valore nominale di 1 miliardo di euro, che sarà integralmente ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 luglio 2021) Cassa Depositi e Prestiti ha sottoscritto un'obbligazione senior unsecured preferred, della durata di 7 anni emessa daSanpaolo del valore nominale di 1di euro, che sarà integralmente ...

Advertising

fisco24_info : Da Cdp e Intesa un miliardo per il credito di midcap e Pmi: Cassa Depositi e Prestiti sottoscrive obbligazione Ca'… - infoiteconomia : Rete unica al rallentatore. Slitta l'intesa Enel-Cdp - umbriaOn : #Terni, #passi avanti per il nuovo #ospedale: nominato il #Rup, intesa con la #Cdp - AroundJuventus : @maumou72 @GruppoCDP @intesasanpaolo Pensare che Exor non riesca a ripagare 6 G€ in 3 anni vuol dire vivere dall'al… - maumou72 : @AroundJuventus @GruppoCDP @intesasanpaolo Se putacaso la Exor non facesse fede ai propri impegni la CDP, quindi lo… -