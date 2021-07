Calciomercato Genoa: accordo con l’Inter per Vanheusden. I dettagli (Di venerdì 9 luglio 2021) l’Inter ha trovato l’accordo con il Genoa per il prestito di Zinho Vanheusden: i dettagli sulla trattativa con i rossoblu Sky Sport informa che Inter e Genoa hanno trovato l’accordo per la cessione in prestito di Zinho Vanheusden. Nelle ultime due stagioni il classe ’99 ha giocato allo Standard Liegi ed ora dunque sta per tornare in Italia. Intesa trovata, accordo raggiunto sulla base di un prestito secco. I dettagli SU INTERNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 luglio 2021)ha trovato l’con ilper il prestito di Zinho: isulla trattativa con i rossoblu Sky Sport informa che Inter ehanno trovato l’per la cessione in prestito di Zinho. Nelle ultime due stagioni il classe ’99 ha giocato allo Standard Liegi ed ora dunque sta per tornare in Italia. Intesa trovata,raggiunto sulla base di un prestito secco. ISU INTERNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

