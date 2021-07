Applausi | lacrime e commozione ai funerali di Raffaella Carrà

(Di venerdì 9 luglio 2021) Il feretro, in una semplice bara di legno come quella scelta da Giovanni Paolo II, arriva alle 12 in punto in piazza del Campidoglio, tra gli, la, e ledella folla radunata ...

Il feretro, in una semplice bara di legno come quella scelta da Giovanni Paolo II, arriva alle 12 in punto in piazza del Campidoglio, tra gli, la commozione, e ledella folla radunata nella piazza capitolina al termine di tre giornate di omaggio alla regina della televisione italiana. I funerali di Raffaella Carrà ...Si è concluso il funerale di Raffaella Carrà nella basilica Santa Maria in Ara Coeli.per una della più grandi donne dello spettacolo italiano. Una diva conosciuta ed amata in tutto il mondo che ha fatto ballare e cantare l'intero pianeta. Un ultimo saluto che per ...Roma, 9 lug. (askanews) - Il feretro, in una semplice bara di legno come quella scelta da Giovanni Paolo II, arriva alle 12 in punto in piazza ...Milly Carlucci, Massimo Lopez, Carmen Russo con Enzo Paolo Turchi e tantissimi altri: a Santa Maria in Aracoeli a Roma l'ultimo saluto (tra canti a applausi) alla soubrette più amata dagli italiani ...