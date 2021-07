Appalti: per Comi e Bonometti archiviata accusa finanziamento illecito (Di venerdì 9 luglio 2021) Milano, 9 lug. (Adnkronos) - Il gip di Milano ha archiviato l'accusa di finanziamento illecito contestata all'ex europarlamentare Lara Comi e al presidente di Confindustria Lombardia, Marco Bonometti. Lo ha fatto sapere il difensore di Lara Comi, Gianpiero Biancolella. "Comi ha appreso con soddisfazione che l'accusa di aver ricevuto finanziamenti illeciti disposti dal presidente Bonometti è stata archiviata". Ieri in udienza preliminare per le accuse di truffe al Parlamento europeo e altri reati legati all'indagine 'Mensa ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Milano, 9 lug. (Adnkronos) - Il gip di Milano ha archiviato l'dicontestata all'ex europarlamentare Larae al presidente di Confindustria Lombardia, Marco. Lo ha fatto sapere il difensore di Lara, Gianpiero Biancolella. "ha appreso con soddisfazione che l'di aver ricevuto finanziamenti illeciti disposti dal presidenteè stata". Ieri in udienza preliminare per le accuse di truffe al Parlamento europeo e altri reati legati all'indagine 'Mensa ...

