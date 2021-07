Ajla Tomljanovic | chi è la fidanzata di Matteo Berrettini?

(Di venerdì 9 luglio 2021)è una talentuosa tennista croata naturalizzata australiana,di, che recentemente ha conquistato la finale a Wimbledon, primo italiano a riuscirci., chi èè nata a Zagabria, in Croazia, il 7 maggio del 1993. Suo padre Ratko si è aggiudicato due titoli europei nella prima metà degli anni 90. Si avvicina al tennis quando ha solo 6 anni, e nel 2009 approda nei campionati prende parte di li a poco ai campionati Juniores agli Open di Francia, agli US Open del 2008 e ...

Advertising

peppe844 : RT @fanpage: È felicemente fidanzato dal 2019. Chi è Ajla Tomljanovic, la compagna di Matteo #Berrettini - fanpage : È felicemente fidanzato dal 2019. Chi è Ajla Tomljanovic, la compagna di Matteo #Berrettini - ilveggente_it : #Berrettini, sapevi che nella famiglia della fidanzata Ajla #Tomljanovic c’è un altro campione? Ecco chi è. - VanityFairIt : Il talento romano, impegnato a Wimbledon, fa coppia fissa da circa due anni con la collega: «Presto un torneo in do… - CorriereCitta : Chi è Ajla Tomljanovic, la fidanzata di Matteo #Berrettini: età, carriera, Instagram -

Ultime Notizie dalla rete : Ajla Tomljanovic

Matteo chiude il primo set 6 - 3 in 37 minuti, sciolto, pieno di fiducia e di amore, garantito in tribuna dalla presenza dei genitori, del fratello Jacopo e della fidanzata, ...IL RITRATTO La fidanzata: l'amore, i viaggi, le... IL FOCUS Dieci curiosità sul giovane tennista che sta facendo... SLAM Foto LONDRA Matteo Berrettini verso la semifinale di ...L'australiana Ajla Tomljanovic, di origini croate, è la fidanzata di Matteo Berrettini da Wimbledon 2019. Classe 1993, in carriera si è spinta fino ai quarti di finale degli Australian Open, torneo di ...Matteo Berrettini (oggi in semifinale a Wimbledon contro Hurkacz) e la fidanzata Ajla Tomljanovic sono decisamente la coppia del tennis del momento. Belli, giovani, sportivi, innamorati. Matteo e Ajla ...