Advertising

sportli26181512 : “’A mano ’e D10s', la canzone tributo a Diego Armando Maradona: A trentacinque anni esatti dal famoso goal di Marad… - giusepperizzos : Trattandosi di inglesi, invoco la Mano de D10S. - sinapsinews : FOJA FEAT. ALEJANDRO ROMERO ESCE “’A MANO ’E D10S” IL BRANO E VIDEO, TRIBUTO A DIEGO ARMANDO MARADONA - salvatorecimmi6 : @Lor_Insigne Argentina-Inghilterra, emblema di D10s. Italia-Argentina @Lor_Insigne, la mano de Dio Nun se pó fa col… - BassoFabrizio : @FojaOfficial rialzano A mano ’e D10S inseguendo quel calcio poetico che non c'è più -

Ultime Notizie dalla rete : mano D10s

Sky Tg24

A trentacinque anni esatti dal famoso goal di Maradona alla nazionale inglese durante i Mondiali del Messico i FOJA hanno pubblicato "' A'e", versione in napoletano di "(INRI) Lade Dios" canzone scritta da Alejandro Romero , portata al successo mondiale da Rodrigo e inserita in "Maradona di Kusturica", il documentario ...Trentacinque anni esatti dal famoso gol di Maradona alla nazionale inglese durante i Mondiali del Messico, i FOJA pubblicano 'A'e, versione in napoletano di "(INRI) Lade Dios" canzone scritta da Alejandro Romero , portata al successo mondiale da Rodrigo e inserita in Maradona di Kusturica, il documentario ...Trentacinque anni esatti dal famoso gol di Maradona alla nazionale inglese durante i Mondiali del Messico, i FOJA pubblicano ’A mano ’e D10S, versione in napoletano di “(INR ...Cosa è più rivoluzionario? L'ombelico nudo di Raffaella Carrà nella tv in biancoenero dell'Italia puritana negli anni Settanta o la ...