(Di giovedì 8 luglio 2021)ha anche parlato alla Gazzetta dello Sport: 'Bonucci equelli che hanno più esperienza: insieme sono perfetti, non li cambio con nessuna altra coppia in Europa. Grande la sintesi di ...

Advertising

STnews365 : Vieri: 'Chiellini è il più forte difensore al mondo'. 'L'Italia l'anno prossimo vincerà i Mondiali' #Calcio… - anna_dell2 : RT @TUTTOJUVE_COM: Vieri a Gazzetta: “Bonucci e Chiellini professori della difesa” - areanapoliit : Vieri scatenato - calciomercatoit : #Italia, #Vieri esalta la Nazionale: '#Mancini ha fatto la rivoluzione, #Bonucci e #Chiellini sono la coppia difens… - gilnar76 : Vieri: «Chiellini con due polpacci nuovi giocherebbe fino a 50 anni» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… -

Ultime Notizie dalla rete : Vieri Chiellini

ha anche parlato alla Gazzetta dello Sport: 'Bonucci equelli che hanno più esperienza: insieme sono perfetti, non li cambio con nessuna altra coppia in Europa. Grande la sintesi di ...Italia:commenta la finale raggiunta dagli azzurri di Mancini e il percorso della Nazionale. Da Bonucci ea DonnarummaÈ un'Italia che sogna e fa sognare quella di Roberto Mancini che ha ...Tanti gli elogi ai calciatori artefici di questo cammino azzurro: "Bonucci e Chiellini insieme sono perfetti ... IN DIFESA DI CIRO Un appunto finale, poi, da attaccante ad attaccante, Vieri lo ha ...Christian Vieri, ex attaccante della Nazionale italiana ... gente che sa cosa vuol dire giocare con quella maglia». BONUCCI-CHIELLINI – «Soprattutto quelli che hanno più esperienza: insieme sono ...