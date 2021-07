Tokyo 2020 a porte chiuse | ora è ufficiale | la decisione del CIO

(Di giovedì 8 luglio 2021) Non ci saranno tifosi a: le gare delle Olimpiadi saranno senza tifosi. Il motivo delladel CIO Euroha riportato i tifosi allo stadio. La Puskas Arena e Wembley sono stati i due esempi più vivi della vicinanza dei tifosi e l’Italia sfiderà in finale a Londra l’Inghilterra in uno stadio gremito. Tifosi allo stadio e rinascita, cosa che non avverrà alle Olimpiadi di. Il Comitato Olimpico Internazionale ha infatti decretato che le gare disi terranno senza la presenza dei tifosi. L'articolo proviene da Calcio ...

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Crescono i contagi da Covid in Giappone. Le Olimpiadi disi terranno senza tifosi. La decisione è stata presa dopo la dichiarazione dello stato di emergenza per il coronavirus, periodo che copre il periodo dei Giochi. Lo hanno affermato gli ...Olimpiadi a porte chiuse. I Giochi di, in programma dal 23 luglio all'8 agosto , si svolgeranno senza spettatori a causa della ripresa dei contagi da coronavirus nella capitale giapponese . Lo ha annunciato il ministro ...Tadej Pogacar parteciperà anche alla Vuelta di Spagna 2021, in programma dal 14 agosto al 5 settembre. La UAE Emirates ha ufficialmente confermato che lo sloveno sarà al via dell'ultima grande corsa a ...sole due settimane dall'inizio delle Olimpiadi di Tokyo, è arrivata la decisione: le gare nella capitale giapponese saranno senza tifosi sugli spalti. Questo il verdetto della riunione a cui hanno pre ...