Prescrizione | a febbraio il M5s giurava | “Tutti compatti per difendere le nostre riforme” Ma ora sono spaccati e vanno verso l’astensione

(Di giovedì 8 luglio 2021) Era tra le condizioni poste dai 5 stelle per stare nel governo Draghi:la riforma Bonafede sulla. Oggi, cinque mesi dopo, quella stessa riforma rischia di essere smantellata dall’esecutivo e le dichiarazioni fatte dagli esponenti del Movimentopochissime. Ma non solo: al momento, a poche ore dal Consiglio dei ministri, i vertici M5s si presentano completamente divisi tra chi vuole trovare un compromesso e i “contiani” che invece spingono perché i ministri si astengano in Cdm. Da una parte i moderati sarebbero rappresentanti dal capogruppo alla Camera Davide Crippa, mentre sul fronte opposto insieme all’ex ...

...contestano l'omissione in atti d'ufficio che cade ingià il 3 ottobre 2023, oppure l'omicidio stradale e le lesioni colpose il cui termine temporale è fissato per il 142026. Se ...L'ultima volta risale aldel 2017, quando la Commissione Ue aveva messo nero su bianco un severissimo giudizio sugli "squilibri" italiani . "Il termine dellaostacola la lotta ...Per colpa della prescrizione molti casi giudiziari, nonostante l’importanza di alcuni di essi, sono destinati a concludersi in un nulla di fatto.Dalla riforma del 2005, la ex Cirielli, alla legge Orlando del 2017, a quella di Bonafede del 2020, alla soluzione Cartabia ...