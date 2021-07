Napoli: Spalletti, squadra che mi piace e mi assomiglia (Di giovedì 8 luglio 2021) "Il Napoli è squadra forte e sono curioso di entrarci dentro il prima possibile per vedere fino in fondo quanto ne è consapevole. Sei forte e devi esserne consapevole". Queste le prime parole in ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 8 luglio 2021) "Ilforte e sono curioso di entrarci dentro il prima possibile per vedere fino in fondo quanto ne è consapevole. Sei forte e devi esserne consapevole". Queste le prime parole in ...

sscnapoli : ?? #Spalletti “Orgoglioso di essere qui, Napoli completa il mio tour dell’anima” ?? - mirkocalemme : Primi segnali d'autoproduzione in casa #Napoli. Durante la conferenza stampa, #Spalletti ha fatto svelare le pettor… - DiMarzio : #Napoli | #Spalletti si presenta: 'Voglio una squadra sfacciata, di scugnizzi' - manomela : RT @repubblica: Spalletti contro Totti: 'Avrei avuto alcune scene per far fare più audience alla serie tv' - Diego31883 : RT @sscnapoli: ?? #Spalletti “Orgoglioso di essere qui, Napoli completa il mio tour dell’anima” ?? -