Mercato Milan – Di Marzio: “Brahim Diaz operazione conclusa. Mezza idea Aurier” (Di giovedì 8 luglio 2021) Gianluca Di Marzio, all'interno di 'CalcioMercato L'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul Mercato del Milan. Le dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di giovedì 8 luglio 2021) Gianluca Di, all'interno di 'CalcioL'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti suldel. Le dichiarazioni

Advertising

AntoVitiello : #Daramy (19) nome ancora valido per l'attacco, i contatti tra #Milan e gli agenti dell'esterno del #Copenhagen sono… - DiMarzio : #Milan | Ambizione, obiettivi, mercato e le condizioni di Ibra: parla #Pioli nella prima conferenza stampa della st… - sportmediaset : #Milan: c'è l'offerta per Isco, si accelera per Giroud. #SportMediaset - SEMPREFMILAN : RT @MilanPress_it: Calabria rinnova e tutte le altre manovre di mercato ??????? - sportli26181512 : Sky - Milan, il rinnovo di Kessie è una priorità. Tre nomi per il terzino destro: Gianluca Di Marzio, esperto di me… -