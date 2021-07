Maltempo: nubifragio e grandine su Milano (Di giovedì 8 luglio 2021) Milano, 8 lug. (Adnkronos) - Un violento nubifragio si è abbattuto da una decina di minuti sulla città di Milano, con vento forte, grandine e piogge torrenziali. Secondo le previsioni dell'Arpa, i forti rovesci e le raffiche di vento - con possibilità di tornado - andranno avanti fino a sera. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021), 8 lug. (Adnkronos) - Un violentosi è abbattuto da una decina di minuti sulla città di, con vento forte,e piogge torrenziali. Secondo le previsioni dell'Arpa, i forti rovesci e le raffiche di vento - con possibilità di tornado - andranno avanti fino a sera.

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo nubifragio METEO - LIVE TEMPORALI, saccatura atlantica porta MALTEMPO al Nord, con locali NUBIFRAGI ... la saccatura si muoverà verso levante e cosi il maltempo si va ad estendere su tutte le regioni ... i temporali potranno essere molto intensi da assumere carattere di nubifragio, provocando disagi e ...

Tromba d'aria in Piemonte, Torino allagata dopo il nubifragio MALTEMPO 08 luglio 2021 13:01 Tromba d'aria in Piemonte, Torino allagata dopo il nubifragio - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della ...

Maltempo: nubifragio e grandine su Milano Metro Maltempo: nubifragio e grandine su Milano Milano, 8 lug. (Adnkronos) - Un violento nubifragio si è abbattuto da una decina di minuti sulla città di Milano, con vento forte, grandine e piogge ...

AVVISO METEO TORINO: forte maltempo con violenti temporali Rischio nubifragi, grandine e colpi di vento, con allagamenti. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3708m. I ...

