Malika, Georgette Polizzi dice di lei “Ilary Blasi la chiama tutti i giorni …” (Di giovedì 8 luglio 2021) Ricorderete tutti Malika Chalhy, ovvero la giovane ragazza fiorentina la quale nei mesi scorsi è stata protagonista di un brutto caso di omofobia che ha lasciato migliaia di persone davvero esterrefatte e senza parole. Sembra che in queste settimane però la giovane donna, da vittima sia passata ad essere la carnefice. Inevitabilmente da questa incredibile storia, Malika non ha potuto che trarne vantaggio soprattutto in termini economici visto che sono state fatte delle donazioni a suo favore ma è stata anche ospite in molti programmi televisivi. Adesso spunterebbero anche dei cani molto costosi di sua appartenenza ed anche delle auto ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 8 luglio 2021) RicordereteChalhy, ovvero la giovane ragazza fiorentina la quale nei mesi scorsi è stata protagonista di un brutto caso di omofobia che ha lasciato migliaia di persone davvero esterrefatte e senza parole. Sembra che in queste settimane però la giovane donna, da vittima sia passata ad essere la carnefice. Inevitabilmente da questa incredibile storia,non ha potuto che trarne vantaggio soprattutto in termini economici visto che sono state fatte delle donazioni a suo favore ma è stata anche ospite in molti programmi televisivi. Adesso spunterebbero anche dei cani molto costosi di sua appartenenza ed anche delle auto ...

Advertising

Parpiglia : RT @BITCHYFit: Malika, Georgette Polizzi la smaschera: “Dice che Ilary Blasi la chiama tutti i giorni per fare L’Isola” - BITCHYFit : Malika, Georgette Polizzi la smaschera: “Dice che Ilary Blasi la chiama tutti i giorni per fare L’Isola” - Antonel96545937 : @Cleopat79954263 @Aurarora2 @Parpiglia È semplice.C’è una foto di Pierpaolo e Giuli con Malika, per questo viene ch… - zazoomblog : Malika Georgette Polizzi la smaschera: “Dice che Ilary Blasi la chiama tutti i giorni per fare L’Isola” - #Malika… - StraNotizie : Malika, Georgette Polizzi la smaschera: “Dice che Ilary Blasi la chiama tutti i giorni per fare L’Isola”… -