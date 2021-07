Leonardo e Snam siglano un accordo per lo sviluppo di tecnologie innovative (Di giovedì 8 luglio 2021) Leonardo e Snam hanno siglato un accordo triennale (Memorandum of Understanding) per lo sviluppo congiunto di soluzioni di sicurezza cibernetica e sensoristica avanzata dedicata alle grandi reti energetiche. L'iniziativa consentirà alle due importanti aziende italiane di sviluppare le rispettive competenze tecnologiche a supporto dell'innovazione e della sostenibilità dell'industria energetica e le soluzioni che nasceranno potranno trovare applicazione anche presso altre realtà industriali internazionali del settore delle grandi reti energetiche. Diverse le attività che saranno svolte in coordinamento, dalla ... Leggi su panorama (Di giovedì 8 luglio 2021)hanno siglato untriennale (Memorandum of Understanding) per locongiunto di soluzioni di sicurezza cibernetica e sensoristica avanzata dedicata alle grandi reti energetiche. L'iniziativa consentirà alle due importanti aziende italiane di sviluppare le rispettive competenze tecnologiche a supporto dell'innovazione e della sostenibilità dell'industria energetica e le soluzioni che nasceranno potranno trovare applicazione anche presso altre realtà industriali internazionali del settore delle grandi reti energetiche. Diverse le attività che saranno svolte in coordinamento, dalla ...

Advertising

snam : .@Leonardo_IT e Snam insieme per #innovazione e #sicurezza dell’industria energetica e sviluppo dell’economia dell’… - Hydronews2 : RT @LDO_CEO: Oggi con @malvera1 abbiamo siglato un MoU per lo sviluppo di soluzioni di #CyberSecurity e sensoristica avanzata per grandi re… - PrimaCommunica2 : RT @ITALICOM1: #Aerospazio #Primopiano Leonardo e Snam insieme per innovazione e sicurezza dell’industria energetica e sviluppo dell’econom… - ITALICOM1 : #Aerospazio #Primopiano Leonardo e Snam insieme per innovazione e sicurezza dell’industria energetica e sviluppo de… - CyberSecHub0 : RT @LDO_CEO: Oggi con @malvera1 abbiamo siglato un MoU per lo sviluppo di soluzioni di #CyberSecurity e sensoristica avanzata per grandi re… -