Inghilterra-Danimarca, è polemica per i due palloni in campo prima del rigore decisivo (Di giovedì 8 luglio 2021) Non si fermano le polemiche attorno al rigore assegnato all’Inghilterra alla fine del primo tempo supplementare della semifinale con la Danimarca: a far discutere non è solo il “tuffo” di Sterling – che accentua la caduta dopo essere sgusciato tra le gambe di Maehle e Jensen – ma anche la presenza di un secondo pallone in campo subito prima dell’episodio, a pochi metri (e a un certo punto addirittura a pochi centimetri) da quello in gioco. Una circostanza che secondo molti avrebbe dovuto portare a fermare l’azione. Il regolamento prevede infatti che “se un secondo pallone, un altro oggetto o un animale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Non si fermano le polemiche attorno alassegnato all’alla fine del primo tempo supplementare della semifinale con la: a far discutere non è solo il “tuffo” di Sterling – che accentua la caduta dopo essere sgusciato tra le gambe di Maehle e Jensen – ma anche la presenza di un secondo pallone insubitodell’episodio, a pochi metri (e a un certo punto addirittura a pochi centimetri) da quello in gioco. Una circostanza che secondo molti avrebbe dovuto portare a fermare l’azione. Il regolamento prevede infatti che “se un secondo pallone, un altro oggetto o un animale ...

