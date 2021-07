Ftse Mib in rosso | spread rialza la testa

(Di giovedì 8 luglio 2021) Giornata di vendite generalizzate in Europa in scia della fissazione del nuovo target di inflazione da parte della Banca Centrale Europea. Come da attese, oggi l’istituto guidato da Christine Lagarde è passato da un dato “inferiore ma vicino al 2%” ad un “2% simmetrico”, con deviazioni al rialzo e al ribasso valutate “indesiderabili”. Si tratta di una svolta in senso accomodante, visto che nel 2023 il dato relativo l’andamento dei prezzi al consumo è attualmente stimato all’1,4%. Banca Centrale protagonista anche sull’altra sponda dell’Atlantico, dove i verbali dell’ultimo meeting della Federal Reserve hanno fatto emergere che l’inizio del processo di ritiro degli acquisti di emergenza ...

Advertising

DividendProfit : Piazza Affari in rosso, Ftse Mib sotto 25mila. Male le banche e Stellantis, ma Telecom fa peggio - mycapinvest : ?? Fechamento da Europa: ???? STOXX 600 -1,72% ???? FTSE 100 -1,68% ???? FTSE MIB -2,55% ???? IBEX 35 -2,31%… - ForexOnlineMeIt : Ftse Mib a picco: ecco fin dove calerà. Eur/Usd ancora sell? - fisco24_info : Borsa: Milano chiude in forte calo, -2,55%: Indice Ftse Mib a quota 24.641 punti - Ettore572 : RT @MilanoFinanza: Ftse Mib: i titoli migliori e peggiori di giornata -

Ultime Notizie dalla rete : Ftse Mib

Milano Finanza

A picco Piazza Affari, con ilche accusa un ribasso del 2,55%; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sulItalia All - Share , che continua la giornata a 27.069 punti, in forte ...Milano , la peggiore d'Europa , ha accusato un calo superiore al 2% nel, dopo essere arrivata a perdere oltre il 3%. Loading... Sull'altra sponda dell'Atlantico, i verbali dell'ultima ...(Teleborsa) – Si muove in territorio decisamente negativo Piazza Affari. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee. Wall Street, intanto, prosegue gli scambi in ...Piazza Affari ha chiuso in calo sopra ai minimi una seduta impegnativa in coda alle altre piazze europee. L'indice Ftse Mib, sceso fino ad oltre il 3% sotto quota 24.500 punti, ha ridotto il calo nel ...