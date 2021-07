Dazn lancia la sua offerta con tutta la Serie A (nonostante i dubbi dell’Antitrust) (Di giovedì 8 luglio 2021) Per la prima volta nella storia tutte le partite del massimo campionato saranno mandate in streaming. Mentre il Garante per la concorrenza avvia un’istruttoria su alcuni accordi commerciali, la piattaforma annuncia il suo parterre di commentatori e di programmi Mancano 45 giorni al 22 agosto, giorno in cui ci sarà il fischio d’inizio del campionato di Serie A 2021-2022. Questa stagione di ritorno alla normalità, dopo i problemi dell’anno scorso legati alla pandemia, segnerà una grande rivoluzione per quanto riguarda la trasmissione delle partite del massimo campionato: la piattaforma streaming Dazn, infatti, ha acquisito i diritti della ... Leggi su cityroma (Di giovedì 8 luglio 2021) Per la prima volta nella storia tutte le partite del massimo campionato saranno mandate in streaming. Mentre il Garante per la concorrenza avvia un’istruttoria su alcuni accordi commerciali, la piattaforma annuncia il suo parterre di commentatori e di programmi Mancano 45 giorni al 22 agosto, giorno in cui ci sarà il fischio d’inizio del campionato diA 2021-2022. Questa stagione di ritorno alla normalità, dopo i problemi dell’anno scorso legati alla pandemia, segnerà una grande rivoluzione per quanto riguarda la trasmissione delle partite del massimo campionato: la piattaforma streaming, infatti, ha acquisito i diritti della ...

Euro 2020, l'annuncio di Adani scatena le polemiche I diritti della serie A sono infatti andati in esclusiva a DAZN che trasmetterà tutti i match con ... A spiegarlo ci prova anche il giornalista Paolo Ziliani che lancia l'argomento su Twitter ...

Dazn lancia lo studio per la prossima stagione Calcio e Finanza DAZN ecco conduttori e commentatori, tanti ex giocatori nel team. Svelato futuro Diletta Leotta VIDEO "La DAZN Squad si arricchisce e si rinnova. Un team straordinario pronto per la nuova stagione di Serie A, tutta LIVE su #DAZN ?? Pronti a partire? ? E le novità non finiscono qui...".

Antitrust indaga su accordo diritti tv Serie A TIM - DAZN Periodo nero per TIM che scende sui minimi da fine febbraio. Stamattina la notizia dell'istruttoria Antitrust sull'accordo con DAZN per i diritti tv Serie A.

