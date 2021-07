Concorso Stem, record di bocciati. In Lombardia scoperti due posti su tre (Di giovedì 8 luglio 2021) Primi risultati delle prove scritte anticipate all’estate per docenti di matematica fisica e informatica. Fra defezioni, denunce di domande astruse e contestazioni varie, rischi di ricorsi a valanga in autunno Leggi su corriere (Di giovedì 8 luglio 2021) Primi risultati delle prove scritte anticipate all’estate per docenti di matematica fisica e informatica. Fra defezioni, denunce di domande astruse e contestazioni varie, rischi di ricorsi a valanga in autunno

breveinutile : Ma porca miseria ... qualcosa non va. Concorso per insegnanti di materie scientifiche finisce con un record di boc… - xulnet : RT @scuolainforma: Concorso Stem, Cangemi (PCI): ‘Caos, a Palermo anche l’orario è discutibile’ - GASirianni : Concorso per prof di matematica, record di bocciati. All’orale meno candidati dei posti liberi - BoldrinDaniela : RT @uandarin: Concorso Stem, record di bocciati. In Lombardia scoperti due posti su tre nei settori tecnico-matematici. Questi sono i veri… - MichelaRoi : RT @uandarin: Concorso Stem, record di bocciati. In Lombardia scoperti due posti su tre nei settori tecnico-matematici. Questi sono i veri… -