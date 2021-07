Agricoltura | delegazione Coldiretti a P Chigi da Draghi

(Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - Unadiverrà ricevuta a minuti a palazzodal premier Marioper un confronto sull'emergenza cinghiali. L'annuncio dell'incontro e' arrivato in piazza Montecitorio, dove -sotto le bandiere gialle di- si sono raccolti agricoltori, allevatori e pastori per parlare dell'invasione cinghiali.

Granma_it : RT @Granma_it: È stato significativa la registrazione della delegazione provinciale dell' Agricoltura nella detta Perla del sud (Cienfuegos… - Granma_it : È stato significativa la registrazione della delegazione provinciale dell' Agricoltura nella detta Perla del sud (C… - DefrWbf : RT @CHblw: ?? Il pacchetto di misure per l'acqua pulita rafforza l'agricoltura sostenibile ?? Conferenza della FAO: retrospettiva della del… - CHblw : ?? Il pacchetto di misure per l'acqua pulita rafforza l'agricoltura sostenibile ?? Conferenza della FAO: retrospett… -

Roma, 8 lug. (Adnkronos) - Una delegazione di Coldiretti verrà ricevuta a minuti a palazzo Chigi dal premier Mario Draghi per un confronto sull'emergenza cinghiali. L'annuncio dell'incontro e' ...
Davanti al palazzo della Provincia, in piazza Dante, la Coldiretti ha chiesto nuove misure per contenere la diffusione dei cinghiali, che arrecano gravi danni all'agricoltura e ai ...