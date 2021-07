Wimbledon, Berrettini nella storia: batte Auger e vola in semifinale (Di mercoledì 7 luglio 2021) Uno splendido Matteo Berrettini entra nella storia del tennis italiano raggiungendo la semifinale a Wimbledon. Aliassime Ko al 4° set Matteo Berrettini nella storia del tennis italiano. A Wimbledon l’italiano supera in quattro set Auger-Aliassime e raggiunge la semifinale, la seconda in carriera in uno Slam dopo gli US Open del 2019. Si tratta del secondo italiano che raggiunge la semifinale a Wimbledon dopo Nicola Pietrangeli, che arrivò tra i primi quattro ... Leggi su zon (Di mercoledì 7 luglio 2021) Uno splendido Matteoentradel tennis italiano raggiungendo la. Aliassime Ko al 4° set Matteodel tennis italiano. Al’italiano supera in quattro set-Aliassime e raggiunge la, la seconda in carriera in uno Slam dopo gli US Open del 2019. Si tratta del secondo italiano che raggiunge ladopo Nicola Pietrangeli, che arrivò tra i primi quattro ...

