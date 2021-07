UK, prezzi delle case in calo per la prima volta da gennaio (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Teleborsa) – L’aumento, anno su anno, dei prezzi delle case nel Regno Unito si è attestato all’8,8% nel mese di giugno, dopo l’aumento record del 9,6% che era stato registrato il mese precedente. Il prezzo medio è sceso dello 0,5% su base mensile (segnando il primo calo da gennaio ad oggi) e aumentato del 2,9% su base trimestrale. Lo comunica l’ultimo report dell’Halifax Building Society, dal quale emerge che il mercato immobiliare britannico ha iniziato a rallentare, complice anche la fine delle detrazioni fiscali messe in campo dal governo. Il prezzo medio degli immobili nel Regno Unito ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Teleborsa) – L’aumento, anno su anno, deinel Regno Unito si è attestato all’8,8% nel mese di giugno, dopo l’aumento record del 9,6% che era stato registrato il mese precedente. Il prezzo medio è sceso dello 0,5% su base mensile (segnando il primodaad oggi) e aumentato del 2,9% su base trimestrale. Lo comunica l’ultimo report dell’Halifax Building Society, dal quale emerge che il mercato immobiliare britannico ha iniziato a rallentare, complice anche la finedetrazioni fiscali messe in campo dal governo. Il prezzo medio degli immobili nel Regno Unito ...

