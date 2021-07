Suck it Up è il nuovo singolo di Edward Sansom (Di mercoledì 7 luglio 2021) La scorsa settimana l’artista britannico Edward Sansom ha pubblicato la sua ultima porzione di rock alternativo, con il nuovo brano ‘Suck It Up’. Che cosa vuole raccontare Sansom con il brano Suck it Up? Dalla città balneare di Brighton, Edward esplora il lato più oscuro del pop guidato dalla chitarra e dell’alt-rock. Crea una musica che sarà sicuramente un successo per i fan di Arctic Monkeys, Foals e David Bowie, EverythingEverything e BlackHoney. La sua miscela di hard rock con toni pop lunatici si è guadagnata il supporto della BBC Introducing e la partecipazione ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 7 luglio 2021) La scorsa settimana l’artista britannicoha pubblicato la sua ultima porzione di rock alternativo, con ilbrano ‘It Up’. Che cosa vuole raccontarecon il branoit Up? Dalla città balneare di Brighton,esplora il lato più oscuro del pop guidato dalla chitarra e dell’alt-rock. Crea una musica che sarà sicuramente un successo per i fan di Arctic Monkeys, Foals e David Bowie, EverythingEverything e BlackHoney. La sua miscela di hard rock con toni pop lunatici si è guadagnata il supporto della BBC Introducing e la partecipazione ...

