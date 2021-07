(Di mercoledì 7 luglio 2021) Il commissario tecnico dell’Ucraina Andriyha ringraziato anche idel Milan per il sostegno ricevuto durante l’Europeo Andriy, commissario tecnico della Nazionale e storico ex giocatore del Milan, è intervenuto sui propri canali social per ringraziare idel sostegno ricevuto nel corso degli Europei. Questo il messaggio: «Undida parte mia e di tutto il popolo ucraino aie a tutti iitaliani che ciin questo viaggio europeo. ...

Advertising

PabloAndrsSego1 : RT @gilnar76: Ucraina, Shevchenko: «Grazie di cuore ai tifosi rossoneri che ci hanno sostenuto» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan http… - gilnar76 : Ucraina, Shevchenko: «Grazie di cuore ai tifosi rossoneri che ci hanno sostenuto» #Acmilan #Milan #Seriea… - Mediagol : Italia, Shevchenko: “Grazie ai tifosi azzurri, a Mancini dico una cosa” - sportface2016 : #EURO2020 #Ucraina, #Shevchenko: “Grazie ai tifosi italiani, complimenti a #Mancini e a tutti gli #Azzurri” - sportli26181512 : Grealish ringrazia Shevchenko: 'Grazie per le belle parole leggenda': Intervenuto sul proprio profilo Twitter, il c… -

Ultime Notizie dalla rete : Shevchenko Grazie

di cuore da parte mia e da parte di tutto il popolo ucraino ai fan rossoneri e a tutti i ... Andrij, allenatore della nazionale dell'Ucraina, eliminata ai quarti di finale di Euro ...... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Europei 2021", "item": "https://www.itasportpress.it/europei - 2021/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Europei,: '...Il commissario tecnico dell’Ucraina Andriy Shevchenko ha ringraziato i tifosi per il sostegno ricevuto durante l’Europeo Andriy Shevchenko, commissario tecnico della Nazionale e storico ex giocatore d ...Il commissario tecnico dell'Ucraina, Andriy Shevchenko, in merito alla finale a Euro 2020 raggiunta dall'Italia ...