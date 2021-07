Raffaella Carrà, l’ultima chiamata a Cristiano Malgioglio: brividi (Di mercoledì 7 luglio 2021) La morte di Raffaella Carrà e la sua ultima chiamata a Cristiano Malgioglio. Rivelazione da brividi. Raffaella Carrà, se n’è andata lo scorso 5 luglio lasciando un vuoto incolmabile nel cuore degli italiani. I funerali della Regina della televisione italiana, si terranno venerdì 9 luglio, presso Santa Maria in Ara Coeli in piazza del Campidoglio. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 7 luglio 2021) La morte die la sua ultima. Rivelazione da, se n’è andata lo scorso 5 luglio lasciando un vuoto incolmabile nel cuore degli italiani. I funerali della Regina della televisione italiana, si terranno venerdì 9 luglio, presso Santa Maria in Ara Coeli in piazza del Campidoglio. L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

albertoangela : Raffaella Carrà è, e resterà, molto più di un’icona: ha accompagnato il cambiamento culturale del nostro Paese dand… - rtl1025 : ?? Il riscaldamento prepartita da #Wembley a ritmo di Raffaella Carrà ?? Raffaella sarà la 23esima giocatrice in ca… - francescacheeks : Raffaella Carrà è e sarà sempre una stella che brilla di luce propria, una donna piena di energia, talento ed autoi… - cryptokuro : C'è materia prima per creare il kitschest meme ever featuring principe Filippo e Raffaella Carrà - pazzoperrep : Rep dedica altre due pagine, a sfoglio avviato, alla morte di Raffaella Carrà (anche il Corriere fa lo stesso). Cr… -