No, non è stato scoperto il fossile di un «umanoide» vecchio di 600 milioni di anni (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il 7 luglio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un articolo pubblicato il 27 settembre 2020 da Alienstar.net, un sito web in lingua inglese dedicato a presunti avvistamenti alieni nel corso della storia umana. L’articolo in questione si intitola “Scoperti in Antartide fossili di piccoli umanoidi risalenti a 600 milioni di anni fa” e racconta del presunto ritrovamento di uno scheletro alto poco meno di 10 centimetri, una scoperta «che dimostra come la storia umana sia ancora un mistero per tutti noi». Si tratta di una notizia falsa. La notizia della scoperta ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il 7 luglio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un articolo pubblicato il 27 settembre 2020 da Alienstar.net, un sito web in lingua inglese dedicato a presunti avvistamenti alieni nel corso della storia umana. L’articolo in questione si intitola “Scoperti in Antartide fossili di piccoli umanoidi risalenti a 600difa” e racconta del presunto ritrovamento di uno scheletro alto poco meno di 10 centimetri, una scoperta «che dimostra come la storia umana sia ancora un mistero per tutti noi». Si tratta di una notizia falsa. La notizia della scoperta ...

